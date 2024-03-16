شرطة دبي تُنظم بطولة الجاليات في نسختها الثالثة بمشاركة 16 فريقاً

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بمبادرة الروح الإيجابية، ومركز شرطة المرقبات، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبلدية دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، بطولة الجاليات لكرة القدم في نسختها الثالثة، وذلك في حديقة أبوهيل، بمشاركة 16 فريقاً من سكان المنطقة من مختلف الجاليات.

وشهد انطلاق فعاليات البطولة التي تأتي في إطار حملة " رمضان في دبي"، العميد راشد صالح الشحي مدير مركز شرطة المرقبات، ونائبه العقيد خليفة آل علي،

فاطمة أبوحجير والنقيب عوض مبارك مُنسقي مبادرة الروح الايجابية، وعدد من الضباط والأفراد.

وأشاد العميد راشد صالح الشحي بتنظيم البطولة ومستواها، والتي تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية التي تساهم في تعزيز التواصل بين شرطة دبي وأفراد المجتمع، وجعل الرياضة أسلوب حياة، ونمطاً صحياً في حياة كل فرد.

وبدورها، أوضحت فاطمة بوحجير، أن هذه البطولة جزء من بطولات وبرامج عدة تطلقها "الروح الإيجابية"، بالتعاون مع مراكز الشرطة والشركاء الداخليين والخارجيين، والهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي، إلى جانب ترسيخ عدة قيم منها التسامح والتعايش.

وشاركت في فعالية البطولة دورية "غياث"، حيث استمع الرياضيون والمشاركون من قبل الرائد عمر الخاجة على مواصفات الدورية التي تعتبر واحدة من أكثر الدوريات الأمنية تطوراً في العالم وتحتوي على برامج ذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وكاميرات ومواصفات عالية المستوى.

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