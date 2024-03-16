انطلاقة قوية لبطولة خالد بن طناف الرمضانية ببني ياس



افتتحت مساء أول من أمس، الجمعة، بملاعب نادي بني ياس بالشامخة، في العاصمة أبوظبي، بطولة خالد بن طناف المنهالي، التي تقام في نسختها الخامسة، بمشاركة 16 فريقاً، وتستمر على مدار 10 أيام خلال شهر رمضان المبارك.

وشهد افتتاح البطولة خالد بن طناف منظم البطولة، واللواء أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، ووليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، وسط حضور جماهيري كبير من أبناء منطقة بني ياس، استمتعوا بأمسية رياضية كروية مصاحبة بالعديد من الفعاليات المجتمعية والترفيهية والثقافية.

وشهدت الجولة الأولى من البطولة، فوز فريق الاتحاد الرياضي على مجموعة العافية بهدف دون رد، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وتعادل فريق الشهامة مع مركز الدكتور فراس 2-2 في المجموعة ذاتها.

وفي المجموعة الثانية، فاز فريق «المخضرمين» بنتيجة كبيرة على «الميهال»، بسداسية مقابل هدفين، وتغلب فريق الزعيم للوساطة العقارية، على فريق النخبة بأربعة أهداف مقابل هدف، أما المجموعة الثالثة، فشهدت فوز فريق الغريبة على سيوف العاصمة 5-3، وتعادل سالزبيري مع زايد الخير 1-1 ضمن المجموعة الرابعة.

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