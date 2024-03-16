كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يدعو لعدم التسامح مع العنصرية

دعا كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إلى عدم التسامح مطلقا مع الإساءات العنصرية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد تكرارها وتعرض مهاجم فريقه البرازيلي فينيسيوس جونيور لمزيد من هذه الإساءات.

وفي يوم الخميس الماضي حث فينيسيوس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) على التحرك في مواجهة إساءات عنصرية مزعومة ضده رددها مشجعو برشلونة وأتليتيكو مدريد.

وقال ريال مدريد أمس الجمعة إنه تقدم أيضا بشكوى إلى مكتب الادعاء العام ضد جرائم كراهية وعنصرية.

وتعرض فينيسيوس لاعب منتخب البرازيل لإساءات عنصرية في عدة مناسبات ما تسبب في تحركات محلية ودولية من بينها تشكيل لجنة خاصة لمكافحة العنصرية تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وقال أنشيلوتي للصحفيين الليلة الماضية "المشكلة هناك. أعتقد أنها كذلك. لن أغير رأيي" في العنصرية في الدوري الإسباني.

وتعرض فينيسيوس أيضا لإساءة عنصرية في العام الماضي عندما كان يلعب لبلنسية حيث اعتقل عدة أشخاص بعد الحادث بينما أوقف بلنسية أربعة مشجعين مدى الحياة.

وأضاف أنشيلوتي "أعتقد أن رد بلنسية كان جيدا جدا بعد الحادث. الآن جاء دور الآخرين للتحرك. وعندما نتحدث عن عدم التسامح مطلقا فعلينا وعلى الجميع الالتزام بهذا."

وأردف المدرب الإيطالي "أعتقد أنه من الضروري التحرك والقضاء على هذه المشكلات. هذه أمور قبيحة جدا تؤثر على الجميع في مجتمعنا. المجرمون (الذين يمارسون العنصرية) لا يجب أن يسمح لهم بالتواجد في الشوارع بل يجب أن يكونوا في مكان آخر."

وسيلتقي منتخب البرازيل في مباراة ودية مع نظيره الإسباني في ملعب سانتياجو برنابيو في 26 مارس الجاري ضمن حملة لمكافحة العنصرية دعما لفينيسيوس.

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