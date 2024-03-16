مقابل 50 مليون يورو .. هل ينجح صلاح في استمالة نجم الفراعنة إلى ليفربول؟

(MENAFN
- Al-Bayan)
تتوقع مجلة "بيلد" الألمانية أن يساهم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في المساعي للتعاقد مع عمر مرموش، هدّاف آينتراخت فرانكفورت الألماني.
ويتعملق مرموش في "استاد دويتشه بانك"، حيث سجل 15 هدفا لفريقه على مدار جميع المسابقات في موسم 2023-2024 الجاري، وصنع 6 أهدافٍ أخرى لزملائه، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير صحفية إلى أن ناديه لن يتخلى عنه بأقل من
50 مليون يورو.
وخطف ابن العاصمة القاهرة أنظار عددٍ من كبار الدوري الإنجليزي الممتاز، منهم آرسنال وتوتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد.
إلا أن "بيلد" ترى بأن صلاح قد يرجّح كفة ليفربول، وينجح في استمالة زميله في صفوف المنتخب المصري.
ولم تختلف صحيفة "صدى البلد" المصرية، والتي كتبت بأن أبناء "استاد آنفيلد" يحظون بـ"موقفٍ متقدمٍ في السباق" نحو مرموش.
وتزعم التقارير بأن أنديةٍ مثل توتنهام هوتسبير لم تمانع دفع 30 مليون يورو للحصول على خدمات الجناح الأيسر، بينما من المنتظر أن يرفع آينتراخت فرانكفورت سقف مطالبه إلى 50 مليون يورو.
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