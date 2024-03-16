مقابل 50 مليون يورو .. هل ينجح صلاح في استمالة نجم الفراعنة إلى ليفربول؟

تتوقع مجلة "بيلد" الألمانية أن يساهم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في المساعي للتعاقد مع عمر مرموش، هدّاف آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويتعملق مرموش في "استاد دويتشه بانك"، حيث سجل 15 هدفا لفريقه على مدار جميع المسابقات في موسم 2023-2024 الجاري، وصنع 6 أهدافٍ أخرى لزملائه، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير صحفية إلى أن ناديه لن يتخلى عنه بأقل من

50 مليون يورو.

وخطف ابن العاصمة القاهرة أنظار عددٍ من كبار الدوري الإنجليزي الممتاز، منهم آرسنال وتوتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد.

إلا أن "بيلد" ترى بأن صلاح قد يرجّح كفة ليفربول، وينجح في استمالة زميله في صفوف المنتخب المصري.

ولم تختلف صحيفة "صدى البلد" المصرية، والتي كتبت بأن أبناء "استاد آنفيلد" يحظون بـ"موقفٍ متقدمٍ في السباق" نحو مرموش.

وتزعم التقارير بأن أنديةٍ مثل توتنهام هوتسبير لم تمانع دفع 30 مليون يورو للحصول على خدمات الجناح الأيسر، بينما من المنتظر أن يرفع آينتراخت فرانكفورت سقف مطالبه إلى 50 مليون يورو.









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