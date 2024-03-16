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مقتل 5 أفراد من قوات الأمن في هجوم على موقع عسكري في باكستان

3/16/2024 7:18:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الباكستاني أن مسلحين هاجموا موقعا عسكريا في شمال غرب باكستان بمركبة محملة بالمتفجرات صباح اليوم السبت مما أسفر عن مقتل خمسة من عناصر الأمن.

وقال الجناح الإعلامي للجيش في بيان إن الحادث نفذه ستة مهاجمين، دون تحديد الجهة التي تقف وراء الهجوم.

وأضاف البيان أن "الإرهابيين صدموا الموقع بمركبة مفخخة، تلتها عدة هجمات انتحارية أدت إلى انهيار جزء من المبنى ومقتل خمسة أشخاص".

وقال سكان في وزيرستان، وهي منطقة متاخمة لأفغانستان في إقليم خيبر بختون خوا الباكستاني، لرويترز إن الانفجار هز الأبواب وتسبب في تحطيم النوافذ في بداية الهجوم.

وتقول الحكومة الباكستانية ومسؤولون أمنيون إن الهجمات تزايدت في الأشهر القليلة الماضية، وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الكثير منها. ويقول مسؤولون إن المسلحين يستخدمون الأراضي الأفغانية كقاعدة لتنفيذ هجماتهم.

وأدى ذلك إلى تدهور العلاقات بين باكستان وحركة طالبان الأفغانية الحاكمة التي تنفي أنها تسمح للمسلحين باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات.

وجرت الانتخابات العامة الباكستانية في فبراير مع إجراءات أمنية مشددة. وفي يوم الانتخابات، لقي تسعة أشخاص حتفهم في انفجارات وقنابل يدوية وهجمات بالأسلحة النارية.


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