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ارتفاع الحصيلة في غزة إلى 31553 قتيلًا و73546 جريحًا منذ بدء الحرب

3/16/2024 7:18:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت وزارة الصحة
الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 31 ألفا و553
قتيلا و73 ألفا و546 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة ، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب
سبع
مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 63 شهيدا و 112 إصابة خلال الـ
24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ
162 للعدوان الاسرائيلي
المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع
طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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