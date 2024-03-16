«دولية الشارقة» للشطرنج تنطلق الليلة



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق الليلة، السبت، النسخة الـ 29 من بطولة الشارقة الدولية للشطرنج، والتي أصبحت موعداً سنوياً رائعاً للتنافس الذهني والرياضي على مستوى الدولة.

يشهد حفل الافتتاح جمع كبير من القادة والمسؤولين الرياضيين بالدولة، وأعضاء مجالس إدارات الاتحاد والأندية الشطرنجية.



ورفع الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أسمى آيات الشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لرعايته الكريمة ومكارمه الدائمة للنادي وللاعبين ولرعايته للبطولة، والتي تشهد اليوم مشاركة أعداد كبيرة من اللاعبين الدوليين والأساتذة من خارج وداخل الدولة، حيث إن البطولة محط أنظار الشطرنجيين على المستوى الدولي، وقد تعودنا على التنظيم الناجح، والذي يليق بوضع النادي كأكبر نادٍ للشطرنج في العالم، والذي يضم مقر الاتحاد العربي للشطرنج.

وأشار عمران عبد الله النعيمي نائب رئيس النادي، إلى أن البطولة تشهد مشاركة كبيرة للأساتذة الدوليين الكبار من داخل وخارج الدولة، حيث بلغ عدد الأساتذة الدوليين الكبار 14 أستاذاً دولياً كبيراً، بالإضافة إلى 6 أساتذة دوليين، ومشاركة 200 لاعب في بطولة الشطرنج السريع، و180 لاعباً في بطولة الشطرنج الخاطف. وقد بلغ عدد الدول المشاركة 27 دولة.

يرأس لجنة الحكام، حكمنا الدولي فيصل محمد الحمادي، ويعاونه الحكم الدولي سلمان طارق الطاهر، وعامر آل علي، وعبد القادر ريس، ومدى يازجي، وزايد فيصل وطلال البلوشي، بالإضافة إلى عدد آخر من الحكام المحليين المواطنين.

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