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البلدية إزالة المخيمات غير الملتزمة اعتبارا من الأحد

3/16/2024 7:13:07 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • تنظيف موقع المخيم شرط أساسي لاسترداد مبلغ التأمين


أهابت البلدية بأصحاب المخيمات الربيعية إلى الالتزام بإزالتها طواعية بعد انتهاء فترة التخييم الرسمية «4 أشهر» أمس الجمعة.

وأوضحت أن فرقها الرقابية ستباشر أعمال إزالة المخيمات غير الملتزمة اعتبارا من الأحد، مؤكدة أن فترة التخييم لن تمدد إلى نهاية شهر رمضان المبارك بعد أن تلقت لجنة المخيمات كتابا رسميا من الهيئة العامة لشؤون البيئة بعدم موافقتها على التمديد.

وبينت أنه لن يسمح بإقامة مخيمات في البر بعد هذا التاريخ. وأهابت بأصحاب المخيمات إلى ضرورة ترك موقع المخيم نظيف بعد الإزالة للحصول على شهادة نظافة صادرة من هيئة البيئة كشرط أساسي لاسترداد مبلغ التأمين «100 دينار كويتي» وإيداعه في حساب صاحب الترخيص بعد تقديمه لطلب استرداده في البلدية.

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