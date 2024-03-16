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الاحتلال اعتقل 7605 مواطنين من الضفة منذ بدء العدوان

3/16/2024 7:09:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 7605 مواطنين من الضفة الغربية، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأضافا، أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال، منذ يوم أمس، 20 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات طولكرم، الخليل، طوباس، بيت لحم، نابلس، جنين، والقدس.

يشار إلى أنّ قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير رائد الحوتري المعتقل منذ العام 2003، والمحكوم بالسجن المؤبد 22 مرة، ومنزل الأسير سعيد ذياب المعتقل منذ العام 2007، والمحكوم بالسجن لمدة 27 عاما، وهما من محافظة قلقيلية، وفتشتهما، بالإضافة لتخريب وتدمير محتوياتهما بشكل واسع.

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