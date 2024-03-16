ماذا يحدث لجسمك عند كسر الصيام على المشروبات الغازية؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتاد بعض الأشخاص على تناول المشروبات الغازية قبل وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك، دون الانتباه لحجم الأضرار التي تسببها للجسم عند استهلاكها على الريق.أضرار كسر الصيام على المشروبات الغازية



1- زيادة الوزن

تناول المشروبات الغازية على الريق يسبب زيادة الوزن، ويرجع السبب إلى ارتفاع سعراتها الحرارية، فضلًا عن محتواها العالي من السكريات.



2- انتفاخ البطن

في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن تناول المشروبات الغازية على الريق يزيد من خطر الإصابة بالانتفاخ، لاحتوائها على ثاني أكسيد الكربون، الذي يستقر في البطن بصورة غازات.



3- سوء التغذية

ثبت أن تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة يقلل من قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، مما يؤدي إلى نقص الفيتامينات والمعادن.



4- هشاشة العظام

أظهرت بعض الدراسات أن خطر الإصابة بهشاشة العظام يزداد لدى الأشخاص المعتادين على تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة، بسبب سوء امتصاص الجسم لمعدن الكالسيوم.



5- الأنيميا

يواجه الجسم صعوبة كبيرة في امتصاص معدن الحديد من الطعام عند اعتياد الإنسان على تناول المشروبات الغازية على الريق، مما يزيد من خطر الإصابة بالأنيميا.



6- تسوس الأسنان

تصبح الأسنان أكثر عرضة لخطر الإصابة بالتسوس عند تناول المشروبات الغازية على الريق، ليس لسكرياتها المرتفعة فقط، بل لاحتوائها أيضًا على أحماض، تضعف طبقة المينا التي تغلف سطح السن من الخارج.



7- عسر الهضم

يتضرر الجهاز الهضمي كثيرًا عند تناول المشروبات الغازية على الريق، حيث تقلل من تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى المعدة والأمعاء، مما يسبب عسر الهضم.



8- التهاب المعدة

تتسبب المشروبات الغازية في التهاب الغشاء المخاطي للمعدة عند تناولها على الريق، مما يؤدي إلى الشعور بألم وحرقان في الجزء العلوي من البطن.

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