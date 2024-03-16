تفريغ حمولة السفينة أوبن آرمز بالكامل في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفرغت حمولة السفينة "أوبن آرمز" وهي الأولى التي تصل قطاع غزة عن طريق الممر البحري الجديد من قبرص بالكامل، وفق ما أكدت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي).
ووفقا لوكالة الانباء القبرصية، قالت المنظمة الخيرية في بيان اليوم السبت، "أفرغت حمولة السفينة بالكامل ويجري تجهيز المساعدات لتوزيعها في غزة".
ووصلت السفينة، أمس الجمعة، إلى غزة عبر ممر بحري قبالة سواحل القطاع الذي يشهد عدوانا لليوم الـ162 على التوالي، وتجر السفينة مركبة شحن حملت بـ 200 طن من الإمدادات الغذائية، وفقًا للجمعية الخيرية الإسبانية التي تديرها.
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