MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يُعد شهر رمضان فرصة ذهبية لتحسين الصحة العقلية والعاطفية.



في ضوء ذلك قدم الدكتور جيوتي كابور، الطبيب النفسي في موقع Manasthali المعني بالصحة والتعليم، بعض النصائح التي تعمل على تحسين صحة الصائم العقلية والنفسية.



نصائح لتعزيز الصحة العقلية في رمضان



تحديد نوايا واضحة:

حددي نواياك بوضوح، سواء كانت تتعلق بالصلاة أو الصيام أو الأعمال الخيرية، ونظمي جدولك بينهم جميعا لتحقيق ذلك.



الاهتمام بالترطيب في ساعات الإفطار:

شرب الماء بكميات كافية يُعتبر أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الجسم والعقل، خاصة خلال شهر رمضان. يعتبر الإفطار فرصة مهمة لتعويض السوائل التي فقدها الجسم خلال ساعات الصيام، وللحفاظ على تركيزك ونشاطك الذهني. لذا، يجب عليك التأكد من شرب الماء بكثرة خلال ساعات الإفطار لتجنب الجفاف، الذي قد يؤثر سلبًا على تركيزك ومزاجك.

النوم السليم:

يعد النوم ضروريًا لصحة الجسم والعقل. حاولي الحصول على قسط كافٍ من النوم خلال شهر رمضان، خاصةً خلال ساعات الليل. سيساعدك ذلك على الشعور بالنشاط والتركيز خلال النهار.



الانخراط مع المجتمع:

لا تنعزلي عن الآخرين خلال شهر رمضان، بل حاولي قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية. سيساعدك ذلك على الشعور بالسعادة والانتماء.

الامتنان:

خصصي بعض الوقت كل يوم للتأمل في الأشياء التي تشعرك بالامتنان إليها. وفكري في النعم التي تحظين بها في حياتك.



الصلاة والتأمل:

الصلاة والتأمل من أهم الممارسات التي يمكن أن تساعدك على تحسين صحتك العقلية والعاطفية. حاولي تخصيص بعض الوقت كل يوم لأداء الصلاة والتأمل؛ مما يساعد في تهدئة العقل وتعزيز السلام الداخلي والارتباط الروحي.

الوعي العاطفي:

كوني على دراية بمشاعرك وتعلمي كيفية التعامل معها بشكل صحي. إذا شعرت بالضيق أو الغضب أو الحزن، حاولي التحدث إلى شخص تثقين به أو اتبعي تقنيات الاسترخاء.



الحد من المحفزات الخارجية:

قللي من مشاهدة التلفاز واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان. سيساعدك ذلك على التركيز على عبادتك وأهدافك.

ممارسة الرياضة بانتظام:

تعتبر ممارسة الرياضة بانتظام أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الجسم والعقل.

حاولي ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم، سواء كانت تمارين الهواء الطلق أو التمارين المنزلية. ستساعدك هذه العادة على الشعور بالنشاط والحيوية وتخفيف التوتر والقلق.

فوشيا