قوات الاحتلال تنسحب من مدينة حمد بخان يونس تحت غطاء مدفعي مكثف
التاريخ
3/16/2024 6:09:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق شمال شرقي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.
وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال تنسحب من شمالي مدينة حمد في خان يونس تحت غطاء من القصف المدفعي المكثف، مما أدى إلى إصابة فلسطينيين عدة بالمدينة.
MENAFN16032024000208011052ID1107984994
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.