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قوات الاحتلال تنسحب من مدينة حمد بخان يونس تحت غطاء مدفعي مكثف

3/16/2024 6:09:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق شمال شرقي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.


وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال تنسحب من شمالي مدينة حمد في خان يونس تحت غطاء من القصف المدفعي المكثف، مما أدى إلى إصابة فلسطينيين عدة بالمدينة.


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