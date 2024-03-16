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ضمن شراكتها الممتدة مع مؤسسة نهر الأردن زين تواصل دعمها لخط الأسرة والطفل المجاني (110)

3/16/2024 6:09:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضمن استراتيجيتها لإدارة الاستدامة وحرصها على دعم مختلف فئات المجتمع المحلّي لا سيما الأقل حظاً؛ واصلت شركة زين الأردن للعام الـ 17 على التوالي تقديم دعمها لخط الأسرة والطفل المجاني (110)، وذلك ضمن الشراكة الممتدّة التي تجمعها مع مؤسسة نهر الأردن؛ لتعزيز الرعاية الاجتماعية وحماية الأطفال في الأردن.
ويشمل الدعم المقدّم من زين لخط الأسرة والطفل المجاني (110) -الذي أنشئ في العام 2007 ضمن برنامج نهر الأردن لحماية الطفل- تزويد مقسم اتصالات عبر تقنية الميكروويف، لتوفير وسيلة اتصال دائمة عالية الجودة والكفاءة، بشكلٍ يضمن رفع القدرة الاستيعابية للمكالمات الواردة للرقم 110، حيث يتواصل المرشدون في المركز مع المتصل سواء كان طفلاً أو راشداً على الرقم 110، بما يضمن السرية والاستماع الفعال لتقديم المساعدة الاجتماعية والإرشاد والمعلومات بحسب الحاجة، حيث تعامل الخط مع أكثر من 100 ألف حالة منذ إنشائه، ووفّر خدمات دعم وإحالة مجانية لحماية الأطفال والأسر من كافة أشكال الإساءة، والتي تشمل العنف والاستغلال والإهمال وسوء المعاملة والتنمّر والاعتداء وغيرها، كما يشتمل دعم زين على المساهمة في تقديم خدمات التدريب للمرشدين التربويين العاملين في المقسم لتطوير مهاراتهم وتمكينهم من التعامل مع مختلف الحالات ومتابعتها.
كما تقوم زين بموجب هذا التعاون بإطلاق العديد من الحملات التوعوية عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام والإعلان، حول أهمية حماية الأسرة والطفولة، وتوجيههم للتبليغ والتواصل مع الجهات المختصة للتعامل معهم وضمان حقوقهم وحمايتهم من خلال الاستجابة الفورية التي يقدّمها خط الأسرة والطفل المجاني (110).
ويأتي هذا التعاون من جانب زين في إطار حرصها على عقد شراكات مع مختلف الجهات لتعزيز التعاون في مجال دعم حقوق الأطفال، حيث تتبنّى الشركة العديد من المبادرات التي تهدف إلى رفع الوعي حول أهمية حماية الأسرة والطفل من أي مخاطر محتملة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وصحية لضمان سلامة الصحّة النفسية للأطفال في المجتمع.













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