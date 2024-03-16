الأونروا: سوء التغذية يصل لمستويات غير مسبوقة بين أطفال غزة

الأونروا: سوء التغذية يصل لمستويات غير مسبوقة بين أطفال غزة
التاريخ
3/16/2024 6:09:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة الأونروا إن سوء التغذية ينتشر بسرعة بين الأطفال ويصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة، والمجاعة تلوح في الأفق.
وأضافت أن طفل من كل 3 أطفال دون السنتين في شمال غزة يعاني من سوء التغذية.
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