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الأونروا: سوء التغذية يصل لمستويات غير مسبوقة بين أطفال غزة

3/16/2024 6:09:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة الأونروا إن سوء التغذية ينتشر بسرعة بين الأطفال ويصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة، والمجاعة تلوح في الأفق.


وأضافت أن طفل من كل 3 أطفال دون السنتين في شمال غزة يعاني من سوء التغذية.


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