نصائح هامة للعناية بصحة الفم في رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعدّ شهر رمضان فرصة مثالية لتحسين صحتنا العامة مع تغيُّر نمط الحياة والتغذية. هذا التغيُّر قد يؤثر كثيراً على صحة الفم والأسنان.



فالصيام، يؤدي إلى تغيُّرات في الفم بسبب قلة إفراز اللُعاب الذي يساعد على تنظيف الفم من بقايا الطعام ومنع تراكم البكتيريا، وكذلك الجفاف، لقلة شرب الماء في النهار، ما يزيد من فرص الإصابة برائحة الفم الكريهة.



كذلك، يزيد الإكثار من تناول السكريات والحلويات بعد الإفطار من احتمالية الإصابة بتسوس الأسنان.

وللعناية بالفم والأسنان خلال شهر رمضان نقدم لكِ الدليل التالي:

. تنظيف الأسنان مرتين يوميًا: يُنصح بتنظيف الأسنان مرتين يوميًا، مرة بعد الإفطار ومرة قبل النوم، باستخدام فرشاة أسنان ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

. استخدام خيط الأسنان: يُساعد استخدام خيط الأسنان مرة واحدة يوميًا على إزالة بقايا الطعام من بين الأسنان، إذ لا تصل إليها فرشاة الأسنان.

. شرب الكثير من الماء: يُنصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور، للحفاظ على رطوبة الفم ومنع جفافه.

. التقليل من السكريات: يُمكن أن تُسبب الأطعمة السكرية والحلويات تسوّس الأسنان، لذا يُنصح بتناولها باعتدال.

. مراجعة طبيب الأسنان: يُنصح بمراجعة طبيب الأسنان قبل بدء شهر رمضان لإجراء فحص شامل للأسنان وتنظيفها، للتأكد من صحة الفم ومنع أي مشاكل خلال الشهر الفضيل.



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