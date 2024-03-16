علامات مبكرة للسرطان ينبغي الحذر منها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يمكن أن تكون العلامات التحذيرية المبكرة للسرطان خفية، لذا ينبغي الانتباه لأي تغييرات جديدة أو غير مفسرة قد تفتح الطريق للتشخيص المبكر.



وقال البروفيسور بيتر جونسون، المدير السريري الوطني للسرطان في إدارة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا: "يمكن أن تتنوع أعراض السرطان وعلامات الإنذار المبكر بشكل كبير، حيث يكون بعضها أقل وضوحا من الآخر. ولكن المهم أن تعرف ما هو الطبيعي بالنسبة لك، حتى تتمكن من اكتشاف أي تغييرات. وإذا كانت لديك أي مخاوف، أو إذا كان هناك شيء ما في جسمك لا يبدو على ما يرام، فيجب عليك استشارة الطبيب العام، خاصة أن تشخيص السرطان المبكر يمكن أن ينقذ حياتك".



وفيما يلي العلامات المهمة التي تستدعي الاتصال بالطبيب:

- ضيق التنفس.

- الالتهابات المتكررة.

- تعرق ليلي غير مبرر.

- كدمات أو نزيف غير متوقع.

- الدم في البول.

- كتلة غير مفسرة.

- وجود دم في البراز .

- فقدان الوزن غير المبرر.

- مشكلة في البطن (عدم الراحة أو الإسهال).

- ألم غير مبرر.

- الشعور بالتعب وعدم الراحة.

- حرقة المعدة أو عسر الهضم.

- براز غير عادي، شاحب أو دهني.

- السعال.

روسيا اليوم