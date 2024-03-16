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قبل النهائي المبكر في دوري الابطال.. غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يكشف نقاط ضعف وقوة ريال مدريد

3/16/2024 6:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعد أن أوقعت قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم فريقه في مواجهة ريال مدريد إن النادي الإسباني أصبح فريقا مختلفا بفضل تأثير لاعب الوسط الإنجليزي جود بلينجهام عليه.

وكان سيتي حامل اللقب فاز في قبل نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي على ريال مدريد الذي توج باللقب 14 مرة إذ تعادل الفريقان 1-1 ذهابا في مدريد وفاز سيتي في ملعب الاتحاد 4-صفر إيابا.

وانضم بلينجهام إلى ريال مدريد قادما من بروسيا دورتموند الألماني في يوليو
الماضي مقابل نحو 103 ملايين جنيه إسترليني (112.1 مليون دولار) وأحرز لفريقه الحالي 20 هدفا وهيأ تسع فرص للتهديف في جميع المنافسات خلال هذا الموسم.

وردا على سؤال حول هداف الدوري الإسباني حاليا قال غوارديولا للصحفيين الليلة الماضية "تأثير بلينجهام هائل. الفريق (بسببه) مختلف عما كان عليه في الموسم الماضي. تأثيره واضح وعلينا العمل على اكتشاف ما يقوم به من أجل التصدي له."

وأضاف غوارديولا "مواجهة ريال مدريد دائما تكون تحديا صعبا. لا شك في ذلك. فهو فريق استثنائي وعلى مستوى هذه البطولة يمكنه التفوق في جوانب كثيرة بفضل خبرته السابقة.

"مثلما حدث في الموسم الماضي كانت هناك لحظات لصالحه ولحظات لصالحنا. وكلما نجحنا في الحفاظ على لحظات تفوقنا لمدة أطول كلما تقدمنا. سنحاول تقديم أداء جيد في مدريد وبعد ذلك هنا وسط جمهورنا. ونفعلها ثانية."

وستقام مباريات الذهاب بدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا في التاسع والعاشر من أبريل نيسان المقبل بينما تقام لقاءات العودة في 16 و17 من الشهر نفسه.

وسيلتقي سيتي مع نيوكاسل يونايتد في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي في وقت لاحق اليوم السبت ثم يواجه أرسنال اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد العطلة الدولية.

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