كأس رئيس الدولة للجوجيتسو .. بني ياس والوحدة إلى نهائيات الرجال والسيدات



اختتمت مساء أمس منافسات المرحلة التمهيدية من نزالات بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو، المخصصة لفئة الكبار من الرجال والسيدات بصالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في العاصمة أبوظبي.

وسط حضور جماهيري كبير، شهدت المنافسات مشاركة نخبة لاعبي الأندية المحلية من أصحاب الخبرة الدولية، وتميزت النزالات بالندية والتكافؤ والقوة البدنية والحضور الذهني. وأثبت لاعبو ولاعبات أندية بني ياس والوحدة تفوقهم من خلال التأهل إلى نهائيات فئتي الرجال والسيدات للمنافسة على لقب البطولة، بينما حلّ نادي العين ثالثاً في منافسات فئة السيدات ويواجه أكاديمية " M.O.D " على المركز الثالث وبرونزية فئة الرجال.

وقدم لاعبو ولاعبات نادي بني ياس أداء قويا في منافسات المرحلة التمهيدية مؤكدين عزمهم على الحفاظ على اللقب الذي توّجوا به العام الماضي، فيما أبدع لاعبو نادي الوحدة رجالا وسيدات وأثبتوا كفاءتهم ليتأهلوا وجها لوجه مع حامل اللقب إلى الدور النهائي.

وتوج نادي بني ياس بالمركز الأول في نسخة العام الماضي لفئة الرجال وحلّ العين وصيفاً، بينما جاء الجزيرة ثالثاً، وفي منافسة فئة السيدات تصدر أيضاَ نادي بني ياس المنافسة وحصل على المركز الأول، فيما حلّ الوحدة ثانيا وجاء العين ثالثاً.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو إن بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تتصدر أجندة البطولات المحلية، وتعد من أبرز الأحداث الرياضية التي تليق بأبناء وبنات الوطن، وينتظرها عشّاق هذه الرياضة كل عام ، ولطالما شكّلت هذه البطولة الغالية محطة مهمة لأندية الدولة، نظرا لقوة المنافسات، ولدورها في تطوير وصقل مواهب اللاعبين، وتعزيز جاهزيتهم للفوز بالألقاب المحلية والدولية مع أنديتهم.

وأضاف الشامسي ان بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو في نسختها الحالية تكمل عامها الثامن منذ انطلاقتها، وأصبحت فعالية إستراتيجية تحفز الأندية الرياضية على مستوى الدولة، لتقديم المزيد، والاستثمار بما تملكه من أجيال متقدة العزيمة للانتصارات واعتلاء منصات التتويج.

وأكد الشامسي أهمية تنظيم بطولة محلية بهذه المواصفات العالمية، تواكب خطط الاتحاد في استدامة تطوير رياضة الجوجيتسو وتوسيع انتشارها، منوها بالتواجد اللافت للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني الذي يعزز جودة المنافسات ويستقطب حضورا جماهيريا عريضا من مختلف إمارات الدولة.

و من جانه قال عبيد مفتاح المحرزي، رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للألعاب الرياضية: قدم لاعبونا أداء مبشراً ونتوقع أن نشهد نزالات قوية في الدور النهائي. والمهم اليوم أننا رأينا هذا المستوى المتميز من لاعبينا، كما عمدنا إلى منح الفرص لعدد كبير من اللاعبين لإختيار الأفضل للمشاركة في النهائيات، ونحن راضون عن مستوى اللاعبين وأدائهم. ونطمح لتحقيق المركز الأول في هذه النسخة، في ظل استقطاب عدد من المواهب الجديدة، والجهود الكبيرة التي بذلت استعداداً للكأس الغالية.

و بدوره قال عبدالله الشامسي، إداري نادي بني ياس للجوجيتسو إن الاهتمام المباشر من الإدارة العليا للنادي وعلى رأسها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس، كان العامل الأبرز في تطور اللعبة بالنادي، وتحفيز الكادر الإداري والفني وصقل عزيمة اللاعبين سواء أثناء التدريبات أو خوض النزالات، ونحن سعداء بالتأهل إلى الدور النهائي لفئتي الرجال والسيدات، ونثق بأن لاعبينا سيقدمون أداءً قويا ليكون المركز الأول من نصيبهم ونكرر قصة نجاحنا في الأعوام الأربعة الأخيرة.

ومن ناحيته أوضح رامون ليموس مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو أهمية تنظيم بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو بهذا التوقيت المثالي، ما يمنح الجهاز الفني للمنتخب الوطني فرصة الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين واللاعبات لخوض الاستحقاقات الدولية المقبلة، والعمل على الاستفادة من نقاط القوة ومعالجة أي نقاط ضعف أو تحديات خلال المعسكر الإعدادي الذي ينطلق في الأسابيع القليلة القادمة.

وقال ليموس إن ما شهدناه اليوم من أداء قوي للاعبين على البساط، يثبت لنا أنهم على قدر الآمال والتطلعات انطلاقا من حرصهم على الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة أمامهم لرفع جاهزيتهم قبيل انضمامهم إلى المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني استعدادا لبطولة آسيا المقرر لها مطلع مايو المقبل.

وقالت مارينا ريبيرو، مدربة نادي بني ياس لقد قدمت بطلاتنا أداءً ممتازاً وأظهرن قوة كبيرة، حيث تأهل فريقنا لخوض النهائيات ، ونحرص دوماً على اعتماد استراتيجيات متنوعة في كل نزال ونثق بأن لاعباتنا على أتم الاستعداد لخوض جميع المنافسات، حيث بذلن قصارى جهدهن في التدريب والتحضير للبطولة. وأعتقد بأن رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات تحقق تطوراً لافتاً عاما بعد عام، ونرى مزيداً من المواهب الإماراتية والأداء المتطور خلال البطولات وفي مختلف فئات الأحزمة. وتجمع هذه البطولة أقوى اللاعبات في الدولة وتمنحهن الحافز للتدريب والفوز بالبطولات العالمية القادمة.

وأضافت: نعلم أن منافسات الدور النهائي ستكون أقوى وتتطلب المزيد من التركيز والمهارة والحضور الذهني، ونحن مستعدون لذلك وثقتنا بلا حدود في لاعباتنا وقدرتهن على مفاجأة منافساتهن، وارباك حساباتهن للاحتفاظ باللقب.

ومن ناحيتها قالت أسماء الحوسني، لاعبة نادي بني ياس: نسعى في هذه البطولة إلى جمع أكبر عدد من النقاط، ما يدفعني إلى محاولة إنهاء النزالات عن طريق الاخضاع منذ الثواني الأولى، ولذلك فأنا على أهبة الاستعداد دائما لتنفيذ مختلف المهارات والحركات التي تضمن لي الفوز ، وتحظى بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بمكانة خاصة في قلوبنا جميعاً، لذا حرصنا في النادي على الاستعداد بقوة للمشاركة، وكنا نتدرب مرتين يومياً إلى جانب تدريبات اللياقة البدنية. ونتطلع إلى الفوز وإحراز الكأس للمرة الخامسة على التوالي.

و أضافت ان منافسات اليوم الأول كانت حافلة بالتحديات، ولكنني استطعت تجاوزها بالتركيز والإصرار ، ولا شك أن النزال الأخير كان الأصعب، حيث تطلب مني أعلى درجات التركيز على أدق التفاصيل خصوصا أن منافستي كانت على قدر كبير من الكفاءة. أشعر بفخر كبير للوصول إلى نهائي البطولة، وسأبذل كل ما في وسعي في الدور النهائي للصعود برفقة زميلاتي إلى منصة التتويج.

وبدوره قال سعيد الكبيسي لاعب نادي الوحدة: سعيد بالتأهل المستحق مع نادي الوحدة إلى نهائي البطولة الأغلى ،و إنجازنا اليوم لم يأت من فراغ، وهذه النزالات الصعبة هي التي تبرز معدن الأبطال ،و نزالات اليوم كانت أمام مجموعة من اللاعبين المحترفين والمتمرسين، ولكن بفضل الإصرار والتدريب الشاق، نجحنا في تحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي.

واختتم قائلاً إن النزال الأخير كان الأصعب أمام زميلي عمر هروميتش من نادي بني ياس، ولعل الفوز بالنقاط يبرز مدى صعوبة النزال أمام لاعب يجيد جميع أنواع التقنيات. أتمنى أن تتكلل جهودنا بتحقيق اللقب.

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