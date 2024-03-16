Saturday, 16 March 2024 01:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمل جديد لمرضى سرطان القولون

3/16/2024 5:18:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

طوّر باحثون صينيون عاملاً جديداً للعلاج المناعي لسرطان القولون، وفقاً لنتائج دراسة نُشرتها المجلة الأكاديمية "ايه سي إس نانو".

وقالت لو تشون وان من كلية علوم الحياة بجامعة تيانجين، وهي إحدى المشاركين في الدراسة إنه من خلال التجارب على الحيوان، تمكن العامل الجديد بنجاح من دخول الخلايا السرطانية وتعزيز وظيفة المستجيب للخلايا التائية لقتل الخلايا السرطانية وقمع نمو ورم القولون، بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضافت لو أن بإمكان العامل الجديد تعزيز القدرة المناعية ضد الورم، كما يمنع نمو ورم القولون، دون أي تأثير كبير على الخلايا الطبيعية.

ويُشكل سرطان القولون، الذي يتسم بفترة كمون طويلة وارتفاع معدل الوفيات، تهديداً خطيراً على صحة الإنسان. ومن بين العلاجات المختلفة، يعتبر العلاج المناعي أحد أكثر اتجاهات العلاج الواعدة، وفقا لما قالت لو.



تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز

MENAFN16032024000110011019ID1107984962

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث