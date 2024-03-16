أمل جديد لمرضى سرطان القولون

طوّر باحثون صينيون عاملاً جديداً للعلاج المناعي لسرطان القولون، وفقاً لنتائج دراسة نُشرتها المجلة الأكاديمية "ايه سي إس نانو".

وقالت لو تشون وان من كلية علوم الحياة بجامعة تيانجين، وهي إحدى المشاركين في الدراسة إنه من خلال التجارب على الحيوان، تمكن العامل الجديد بنجاح من دخول الخلايا السرطانية وتعزيز وظيفة المستجيب للخلايا التائية لقتل الخلايا السرطانية وقمع نمو ورم القولون، بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضافت لو أن بإمكان العامل الجديد تعزيز القدرة المناعية ضد الورم، كما يمنع نمو ورم القولون، دون أي تأثير كبير على الخلايا الطبيعية.

ويُشكل سرطان القولون، الذي يتسم بفترة كمون طويلة وارتفاع معدل الوفيات، تهديداً خطيراً على صحة الإنسان. ومن بين العلاجات المختلفة، يعتبر العلاج المناعي أحد أكثر اتجاهات العلاج الواعدة، وفقا لما قالت لو.









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