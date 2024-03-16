لاتسيو يدين الواقعة في بيان رسمي.. إيموبيلي يتعرض لهجوم لفظي وجسدي أمام عائلته

تعرض شيرو إيموبيلي، قائد فريق لاتسيو الإيطالي لكرة القدم، لهجوم "لفظي وجسدي" أمام زوجته ونجله ، وفقا لبيان.

ونيابة عن إيموبيلي، ذكرت وكالة "سكارليت مانجمنت"

على تطبيق "إنستجرام" ان مجموعة من الأشخاص هاجموا إيموبيلي /34 عاما/ خارج مدرسة نجله البالغ من العمر أربعة أعوام.

وذكر البيان أن الهجوم كان نتيجة "التحريض على الكراهية الذي قامت به ودعمته بعض وسائل الإعلام والصحفيين، الذين نشروا كلمات كراهية تجاه إيموبيلي عبر القنوات الخاصة بهم في وسائل التواصل الاجتماعي".

وأُتُهم إيموبيلي، على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه كان سببا في رحيل المدرب ماوريسيو ساري بعدما توقف عن دعمه.

واستقال ساري من منصبه يوم الأربعاء بعد أربعة هزائم متتالية في كل المسابقات، مما أدى لتوديع الفريق لدوري أبطال أوروبا من دور الـ16 واحتلاله المركز التاسع في الدوري الإيطالي.

وذكرت وكالة "سكارليت" أن إيموبيلي طلب من محاميه اتخاذ الإجراءات القانونية لأن "التحريض على الكراهية جريمة يجب أن يعاقب عليها".

وأدان لاتسيو الواقعة في بيان رسمي.

وذكر النادي :"يعرب لاتسيو عن تضامنه الكامل مع قائده شيرو إيموبيلي وعائلته للهجمات المزعجة وغير المقبولة التي حدثت في الأيام الأخيرة".

وأضاف البيان:" الرياضة وبالتالي قيمتها الأخلاقية يجب أن تظل كذلك : ارتكاب أي عنف لفظي أو جسدي يجب يتم إدانته بالإجماع، وبحزم وبدون أي تبرير".

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