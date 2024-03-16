أكد أن ريال مدريد في أفضل حالاته ..انشيلوتي يخوض المباراة رقم 900 في الدوريات الأوروبية الكبرى

قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إن فريقه في أفضل حالاته، حيث يتصدر الدوري الإسباني بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه، كما أن لديه مباراة مانشستر سيتي في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا .

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن الريال يحل ضيفا على أوساسونا مساء اليوم السبت ويعلم أن الفوز سيجعل الفريق يبتعد بصدارة الدوري بفارق عشر نقاط كاملة أمام جيرونا الذي يواجه خيتافي في وقت لاحق .

وقال أنشيلوتي، الذي يخوض المباراة رقم 900 له في الدوريات الأوروبية الكبرى، في المؤتمر الصحفي للمباراة :"إنها مباراة مهمة للغاية تطلب منا بذل أقصى ما عندنا، خاصة وأننا سندخل في فترة التوقف الدولي".

وأضاف:"نريد أن ننهي هذا الجزء من الموسم بقوة. قمنا بعمل جيد للغاية حتى الآن، ونحن نتوجه لفترة التوقف الدولي ونحن في وضع جيد".

وأردف :"أنا شخص متفائل للغاية ونحن في أفضل حالاتنا. نتصدر الدوري الإسباني بفارق جيد من النقاط، ونتواجد في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، واقترب إدير ميليتاو وتيو كورتوا من العودة للمشاركة مع الفريق".

وأكد:" هذا لا يعني أنه لا يمكننا التراجع، وهو ما قد يحدث".

وأكمل :"يجب أن نكون متحمسين بشان المباريات المقبلة. حاليا، ينبغي أن نكون سعداء، راضين، ومتعطشين للدخول في مبارياتنا المقبلة".

وأكد أنشيلوتي أن المدافع البرازيلي ميليتاو والحارس البلجيكي كورتوا استأنفا التدريبات مع الفريق الأول.

وكان كورتوا أصيب في الرباط الصليبي الأمامي في المران قبل بداية الموسم، بينما أصيب ميليتاو في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى في المباراة الافتتاحية من الموسم.

ومن الممكن أن يعود الثنائي في مباراة الفريق المقبلة بالدوري أمام أتلتيك بلباو المقرر إقامتها بعد نهاية فترة التوقف الدولي يوم 31 مارس الجاري.

ويلعب الريال أمام مانشستر سيتي في مباراة الذهاب بدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم 9 أبريل المقبل على استاد برنابيو، فيما تقام مباراة العودة بعدها باسبوع على ملعب الاتحاد.

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