Saturday, 16 March 2024 01:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب شمال المغرب

3/16/2024 5:18:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجات على مقياس ريختر منطقة الريف شمال المغرب، مساء أمس.

وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وقعت الهزة في سواحل إقليم الدريوش، على بعد 72 كيلومتراً من إقليم الناظور و29 كيلومتراً من الحسيمة شمال المغرب، وبلغ عمق الهزة 16 كيلومتراً، مما أدى إلى شعور سكان المنطقة بها بشكل قوي، وخاصة في مدن الحسيمة، الناظور، والدريوش.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN16032024000110011019ID1107984959

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث