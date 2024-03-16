هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب شمال المغرب

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجات على مقياس ريختر منطقة الريف شمال المغرب، مساء أمس.

وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وقعت الهزة في سواحل إقليم الدريوش، على بعد 72 كيلومتراً من إقليم الناظور و29 كيلومتراً من الحسيمة شمال المغرب، وبلغ عمق الهزة 16 كيلومتراً، مما أدى إلى شعور سكان المنطقة بها بشكل قوي، وخاصة في مدن الحسيمة، الناظور، والدريوش.





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