هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب شمال المغرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجات على مقياس ريختر منطقة الريف شمال المغرب، مساء أمس.
وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وقعت الهزة في سواحل إقليم الدريوش، على بعد 72 كيلومتراً من إقليم الناظور و29 كيلومتراً من الحسيمة شمال المغرب، وبلغ عمق الهزة 16 كيلومتراً، مما أدى إلى شعور سكان المنطقة بها بشكل قوي، وخاصة في مدن الحسيمة، الناظور، والدريوش.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN16032024000110011019ID1107984959
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.