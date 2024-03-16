بدء تفريغ مساعدات غذائية منقولة بحراً في قطاع غزة ضحية الجوع

بدأت أول سفينة تحمل مواد غذائية تفريغ أطنان من المساعدات في قطاع غزة المحاصر لتجنب مجاعة في وقت تعاود فيه المفاوضات بغية التوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس منذ أكثر من خمسة أشهر.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أشرف القدرة صباح السبت مقتل 36 شخصا بينهم أطفال ونساء في ضربة على منزل لجأ إليه نازحون في النصيرات في وسط قطاع غزة. وقتل نحو 123 شخصا في المجموع منذ مساء الجمعة في أرجاء قطاع غزة وفق المصدر نفسه.

وفيما كانت حركة حماس تطالب بوقف نهائي لإطلاق النار قبل أي اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، أعلنت الجمعة أنها مستعدة لهدنة مدتها ستة أسابيع تشمل تبادل رهائن بأسرى فلسطينيين.

وقال أحد قياداتها لوكالة فرانس برس إن الحركة مستعدة للإفراج عن 42 رهينة إسرائيليين من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، على "أن تفرج إسرائيل عن 20 الى 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي". وتطالب الحركة بالإفراج عن 30 إلى 50 معتقلا فلسطينيا في مقابل الإفراج عن كل جندي محتجز لديها.

كذلك، تشمل المرحلة الأولى "الانسحاب العسكري من كافة المدن والمناطق المأهولة في قطاع غزة وعودة النازحين بدون قيود وتدفق المساعدات بما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الدول الوسيطة تعمل "بلا كلل على سد الفجوات المتبقية" بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار.

وأبدى البيت الأبيض "تفاؤلا حذرا" بإمكان التوصل الى هدنة ولفت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي الى أن اقتراح حماس الجديد يندرج "ضمن حدود" ما ناقشه المفاوضون خلال الأشهر الأخيرة.

من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن وفدا سيسافر إلى قطر في إطار المفاوضات من دون تحديد موعد لذلك.

إلى جانب الضربات والمعارك تخشى الأمم المتحدة حصول مجاعة تعم القطاع برمته ولا سيما في الشمال الذي لحق به دمار كبير جراء الحرب ويصعب الوصول إليه.

وتصل المساعدات أساسا من مصر عبر معبر رفح في جنوب غزة، بعد إخضاعها لتفتيش إسرائيلي دقيق، لكنها تظل غير كافية على الإطلاق بالنظر إلى الاحتياجات الهائلة للسكان البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة.

وثمة سباق مع الزمن في محاولة لإيصال مزيد من المساعدات الانسانية مباشرة إلى شمال قطاع غزة من خلال إلقائها من الجو أو من خلال ممر بحري انطلاقا من قبرص.





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