تدمير منازل وبنى تحتية في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار، اليوم السبت، مستهدفا منزلا خلا من السكان في بلدة طيرحرفا (جنوب لبنان)، ما أدى الى تدميره بالكامل، وسبب أضرارا جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، "أغار الطيران المعادي على أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب"، مشيرة إلى أن "العدو الاسرائيلي استهدف سهل مرجعيون بقذيفة مدفعية".

وأشارت إلى أن "العدو الصهيوني يعتمد منذ أيام على قاعدة تدمير قرى بكاملها حيث يقوم بتدمير المنازل وقطع الطرق الفرعية والعامة التي تؤدي إليها"، لافتة أن "العدو الاسرائيلي أطلق ليلا نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي".

وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طيلة الليلة الماضية وحتى صباح اليوم فوق قضاء صور والساحل البحري، وكانت القنابل المضيئة تملأ سماء المنطقة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف بلدات المنصوري ومجدل زون والشعيتية.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر لبنانية، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏





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