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تحمل 145 شخصاً .. طائرة بوينغ تفقد لوحاً خارجياً خلال رحلة في أمريكا

3/16/2024 5:18:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت شركة "يونايتد إيرلاينز" أن طائرة طراز "بوينغ 737" تابعة لها، فقدت لوحا خارجيا، خلال رحلة يوم الجمعة.

وقالت الشركة إنه تم اكتشاف الضرر الذي لحق بالطائرة، بعد أن هبطت بسلام وعلى متنها 139 راكبا وطاقما مكونا من ستة أفراد، في مدينة "ميدفورد" جنوب ولاية "أوريغون". وتردد أن عمر الطائرة 25 عاما.

وجاء في بيان صادر عن الشركة " سنجري فحصا شاملا للطائرة وسنقوم بجميع الإصلاحات المطلوبة، قبل عودتها إلى الخدمة".

وتابع البيان "سنجري أيضا تحقيقا للتعرف بشكل أفضل عن سبب وقوع هذا الضرر".

جدير بالذكر أن شركة "بوينغ" تخضع حاليا لتدقيق مكثف، بعد أن فقدت طائرة، طراز "737 - 9 ماكس" الجديدة تقريبا جزءا من جسمها في يناير الماضي بعد وقت قصير من إقلاعها.


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