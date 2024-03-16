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ساكاري تفوز على جوف وتضرب موعدا مع شفيونتيك في نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس

3/16/2024 5:18:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)



تأهلت اليونانية ماريا ساكاري للمباراة النهائية ببطولة إنديان ويلز للتنس للسيدات ،عقب فوزها على الأمريكية كوكو جوف في الدور قبل النهائي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن ساكاري تغلبت على جوف بنتيجة 6 / 4 و6 / 7 و 6 / 2 في مباراة استمرت لوقت طويل، بعدما تسببت الأمطار في توقفها، حيث استمرت المباراة لأكثر من خمس ساعات.

ومن المقرر أن تلتقي ساكاري في المباراة النهائية مع البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الأولى في البطولة، والتي تغلبت على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6 / 2 و6 / 1.

واحتاجت
شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم لأكثر قليلا من ساعة لتفوز على منافستها المصنفة رقم 31 في البطولة.

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