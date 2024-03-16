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رئيس جنوب السودان يقيل وزير المالية في خضم أزمة اقتصادية

3/16/2024 5:18:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير وزير المالية دون الكشف عن الأسباب إلا أن القرار جاء في خضم تضخم متزايد وتراجع حاد في سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.

وأورد التلفزيون الحكومي مرسوم إقالة الوزير باك بارنابا شول أمس الجمعة.

ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية في البلاد لم يحصل بعض الموظفين المدنيين على رواتبهم على مدى الأشهر الستة الماضية.

وفقد الجنيه الجنوب سوداني خلال الشهرين الماضيين نحو نصف قيمته أمام الدولار مما أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية والبضائع الأساسية الأخرى.

وكان قد جرى تعيين شول (43 عاما) الحليف للرئيس كير في منصب وزير المالية في أغسطس الماضي واتخذ عدة إجراءات إصلاحية شملت محاولة تنقية سجلات الموظفين الحكوميين للقضاء على ما تعرف بظاهرة الموظفين الوهميين وكذلك لوقف تسرب الإيرادات.

وعين كير في المنصب أوو دانيال شوانق الذي كان وزيرا سابقا للنفط.


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