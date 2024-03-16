الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 25 مسلحاً في غزة

أعلن الجيش الإٍسرائيلي أن سلاح الجو بالتعاون مع قواته البرية قتل نحو 25 مسلحا أمس الجمعة في مدينة خان يونس ومنطقة النصيرات في قطاع غزة.

وقال الجيش إن "وحدات مقاتلة تابعة للواء جيفاتي رصدت دخول عنصرين إرهابيين قاعدة لهما وخروجهما منها وشنت طائرة هجوما وقتلتهما في هجوم دقيق في خان يونس"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإٍسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأضاف أن اللواء القتالي 215 قتل نحو 15"إرهابيا " في منطقة النصيرات أيضا. وتابع أن اللواء ناحال يواصل العمليات في وسط قطاع غزة وقتل نحو عشرة "إرهابيين" أمس الجمعة.

كان الجيش الإٍسرائيلي قد أعلن مؤخرا أنه قتل نحو 13 ألف عنصر مسلح من حماس خلال هجومه البري على قطاع غزة ردا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس في السابع من شهر أكتوبر الماضي واقتحمت خلالها بلدات جنوب إسرائيل واحتجزت رهائن واقتادتهم إلى القطاع.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز