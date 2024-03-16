الأرصاد طقس مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا والعظمى 30

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة وغائم جزئيا لنهار اليوم السبت،
والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .
أما ليلا سيكون الطقس مائلا
للبرودة وغائما إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 30 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 20 درجة مئوية.
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