الأرصاد طقس مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا والعظمى 30

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة وغائم جزئيا لنهار اليوم السبت،والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا

للبرودة وغائما إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 30 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 20 درجة مئوية.