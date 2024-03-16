سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 85 03 دولار

(MENAFN
- Al-Anbaa) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 64 سنتا ليبلغ
85.03 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل
84.39 دولار في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات لتبلغ 85.33 دولار للبرميل فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا لتبلغ
81.09 دولار.
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