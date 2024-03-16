الشيخ كمال الخطيب: تركيب حواجز على أبواب الأقصى دليل على أن تخفيف القيود أمر ظاهري

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة / PNN / قال الشيخ كمال الخطيب حول قرار الشرطة الإسرائيلية تركيب 3 حواجز حديدية على أبواب المسجد الأقصى المبارك إن، "نتنياهو في ظاهر الأمر تراجع عن توصيات بن غفير وسمح لأهل الداخل بالوصول للأقصى ولكن ذلك ليس سماحة منه وإنما جاء بالتزامن مع فرض إبعادات على مئات النشطاء والناشطات من الداخل عن الأقصى كما والآن يتم وضع الحواجز الحديدية على أبواب رئيسية للمسجد الأقصى اعتاد أهلنا من الداخل على الوصول لها".

وتابع، "قالت العرب قديمًا 'مخطئ من ظن يومًا أن للثعلب دينًا' ومخطئ من يظن نتنياهو الذي دعم بكل ما للكلمة من معنى توجهات بن غفير بمنع أهل الداخل والضفة من الوصول للمسجد الأقصى خلال رمضان أن يسمح لهم الآن".

وأضاف ، "في ظاهر الأمر، تراجع نتنياهو وقرر السماح لأهل الداخل بالوصول للمسجد الأقصى المبارك ولكن في ذات الوقت وصلت إبعادات لنشطاء وناشطات عن المسجد الأقصى المبارك، وأقامت الشرطة بوضع حواجز ولذلك تصريحات نتنياهو ليست بريئة وإعلانه عن تخفيف القيود ليس بريء وقادم الأيام تُنبئنا بأن هناك ما يُدبر للأقصى خاصة مع اقتراب الأعيادة اليهودية خلال المرحلة القادمة".

وتابع، "لا ننسى أن من يتحكم بالشرطة الآن هو بن غفير العنصري المهووس الغارق بقناعاته الدينية الحاقدة المتطرفة وهو الذي يملك التصرف والقرار وبالتالي أن يقول نتنياهو أنه هو من يجب أن يؤخذ منه الإذن لأي عملية اقتحام للاقصى بتقديري لن يصمد أمام الهوس الذي تعيشه الشرطة منذ أشهرأي منذ تلقي بن غفير هدية وزارة الأمن الداخلي".

وأردف للجرمق "رجال الشرطة كلهم مشبعون بنظرية بن غفير وموقفه العدواني تجاه أبناء شعبنا ولذلك من السهولة بمكان أن يتم اختلاق أي ظرف ليس فقط للاعتداء على المصلين أو اقتحام الأقصى وإنما من أجل إعادة إجراء انقلاب في سياسة اليومين الماضيين الذي كان فيهما نوعا ما تخفيف القيود على أهلنا بالداخل".

وقال الشيخ كمال خطيب، "القيود والتضييقات يجب ألا تحول بين أبناء شعبنا وبين السعي للوصول للأقصى المبارك وليس لأن الصلاة فيه عبادة ونيل شرف الزمان والمكان بالصلاة في الأقصى في رمضان فقط وإنما أيضا لأنه أمانة في عنق كل طفل ورجل وامرأة من أبناء شعبنا في الداخل والقدس في ظل منع أبناء الضفة الغربية من الوصول للصلاة فيه".