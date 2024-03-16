كهرباء القدس تنجز مشروعاً جديدا لتطوير شبكتها في عين يبرود شرق رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/ PNN/ أنجزت شركة كهرباء محافظة القدس مشروعًا جديدًا لتحسين الشبكة الكهربائية في بلدة عين يبرود شرق رام الله.
وقالت الشركة في بيان، إن طواقمها الفنية قامت بتنفيذ خطوط ضغطٍ متوسطٍ أرضية وتركيب محول جديد له قدرة تزويد من 150- 200 منزل بالطاقة الكهربائية.
وجاء تنفيذ المشروع لمعالجة ضعف الجهد في البلدة وزيادة موثوقية التزويد بالإضافة إلى تخفيف الأحمال عن المحولات القائمة وتقليل الانقطاعات الطارئة على المشتركين.
وأكدت كهرباء القدس أن المشروع الذي بلغت كلفته 270 ألف شيقل يأتي ضمن استراتيجيتها لتطوير خطوطها الكهربائية وتقديم أفضل الخدمات لمشتركيها في
مناطق امتيازها كافة.
وتدعو شركة كهرباء القدس
المواطنين في مختلف مناطق امتيازها للتعاون مع طواقمها العاملة في الميدان من أجل الاستمرار في تطوير شبكاتها وخطوطها المختلفة.
لمزيد من المعلومات، ندعوكم لزيارة موقع الشركة الالكتروني:
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