كهرباء القدس تنجز مشروعاً جديدا لتطوير شبكتها في عين يبرود شرق رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/ PNN/ أنجزت شركة كهرباء محافظة القدس مشروعًا جديدًا لتحسين الشبكة الكهربائية في بلدة عين يبرود شرق رام الله.

وقالت الشركة في بيان، إن طواقمها الفنية قامت بتنفيذ خطوط ضغطٍ متوسطٍ أرضية وتركيب محول جديد له قدرة تزويد من 150- 200 منزل بالطاقة الكهربائية.

وجاء تنفيذ المشروع لمعالجة ضعف الجهد في البلدة وزيادة موثوقية التزويد بالإضافة إلى تخفيف الأحمال عن المحولات القائمة وتقليل الانقطاعات الطارئة على المشتركين.

وأكدت كهرباء القدس أن المشروع الذي بلغت كلفته 270 ألف شيقل يأتي ضمن استراتيجيتها لتطوير خطوطها الكهربائية وتقديم أفضل الخدمات لمشتركيها في

مناطق امتيازها كافة.

وتدعو شركة كهرباء القدس

المواطنين في مختلف مناطق امتيازها للتعاون مع طواقمها العاملة في الميدان من أجل الاستمرار في تطوير شبكاتها وخطوطها المختلفة.

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