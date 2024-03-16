Saturday, 16 March 2024 01:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كهرباء القدس تنجز مشروعاً جديدا لتطوير شبكتها في عين يبرود شرق رام الله

3/16/2024 5:08:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/ PNN/ أنجزت شركة كهرباء محافظة القدس مشروعًا جديدًا لتحسين الشبكة الكهربائية في بلدة عين يبرود شرق رام الله.

وقالت الشركة في بيان، إن طواقمها الفنية قامت بتنفيذ خطوط ضغطٍ متوسطٍ أرضية وتركيب محول جديد له قدرة تزويد من 150- 200 منزل بالطاقة الكهربائية.
وجاء تنفيذ المشروع لمعالجة ضعف الجهد في البلدة وزيادة موثوقية التزويد بالإضافة إلى تخفيف الأحمال عن المحولات القائمة وتقليل الانقطاعات الطارئة على المشتركين.

وأكدت كهرباء القدس أن المشروع الذي بلغت كلفته 270 ألف شيقل يأتي ضمن استراتيجيتها لتطوير خطوطها الكهربائية وتقديم أفضل الخدمات لمشتركيها في
مناطق امتيازها كافة.

وتدعو شركة كهرباء القدس
المواطنين في مختلف مناطق امتيازها للتعاون مع طواقمها العاملة في الميدان من أجل الاستمرار في تطوير شبكاتها وخطوطها المختلفة.

لمزيد من المعلومات، ندعوكم لزيارة موقع الشركة الالكتروني:

MENAFN16032024000205011050ID1107984900

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث