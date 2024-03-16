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قطر تدعو إلى تحقيق مستقل في جرائم قتل الصحفيين بغزة

3/16/2024 5:08:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الدوحة/PNN-دعت دولة قطر، أمس الجمعة، إلى إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة في "الجرائم" الإسرائيلية المرتكبة بحق الصحفيين في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن القطاع شهد "أكبر خسائر" بين الصحفيين في تاريخ الحروب الحديثة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبد الله النعمة، السكرتير الثالث بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية القطرية، حول "حماية الصحفيين" أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ55 المنعقدة حاليًا في جنيف.

وقال الدبلوماسي القطري: "عدد الشهداء من الصحفيين في غزة بلغ، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أكثر من 130 صحفيا، بالإضافة إلى إصابة 16 آخرين، واختفاء أربعة، واعتقال 25".

ولفت إلى أن "هذه الأعداد مرشحة للزيادة، ما يجعلها الخسائر الأكبر بالنسبة للصحفيين في تاريخ الحروب الحديثة".

ودعا "النعمة"، إلى "إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة وفقا للمعايير الدولية، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم".

ومن بين الصحفيين الذين قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة، مصوّر الأناضول منتصر الصواف، الذي أصر على مواصلة عمله رغم فقد أسرته و45 من أقربائه في غارات بشمال القطاع، ليفقد هو الآخر حياته في قصف إسرائيلي مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ورغم دخول شهر رمضان، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".


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