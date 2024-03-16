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بعد أكبر ارتفاع .. تعرف على أسعار الذهب في الاردن اليوم

3/16/2024 5:07:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب 30 قرشا اليوم السبت في الأردن بعد ان شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية .
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا عند 43.4 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.6 دينارا للشراء منهم .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 38.8 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 35.5 دينارا للشراء منهم .





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