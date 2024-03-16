بعد أكبر ارتفاع .. تعرف على أسعار الذهب في الاردن اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب 30 قرشا اليوم السبت في الأردن بعد ان شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية .
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا عند 43.4 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.6 دينارا للشراء منهم .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 38.8 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 35.5 دينارا للشراء منهم .
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