Saturday, 16 March 2024 01:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جماليات رمضانية - صور

3/16/2024 5:07:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بوحي من عناصر ورموز تراثنا الشرقي الغني، تضيف هذه التصاميم الراقية، من: أدوات المائدة، وأطقم تناول الطعام، وأدوات التقديم الفاخرة، جماليات أنيقة وبسيطة إلى مائدتك الرمضانية، سواء في وجبات الإفطار أو في تجمعات السحور المحببة.











زهرة الخليج

MENAFN16032024000208011052ID1107984895

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث