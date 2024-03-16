جماليات رمضانية - صور
التاريخ
3/16/2024 5:07:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بوحي من عناصر ورموز تراثنا الشرقي الغني، تضيف هذه التصاميم الراقية، من: أدوات المائدة، وأطقم تناول الطعام، وأدوات التقديم الفاخرة، جماليات أنيقة وبسيطة إلى مائدتك الرمضانية، سواء في وجبات الإفطار أو في تجمعات السحور المحببة.
زهرة الخليج
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