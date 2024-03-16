رغم صمتها.. إمارات رزق تخطف الأنظار في 'ولاد بديعة'

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رغم صمتها وعدد مشاهدها القليلة، تصدرت الفنانة السورية إمارات رزق الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بدورها في مسلسل "ولاد بديعة " الذي يعرض حالياً ضمن السباق دراما رمضان 2024.وبأدائها اللافت مجسدة شخصية "بديعة"، استطاعت أن تشد أنظار متابعي المسلسل الذي تدور أحداثه حول أولادها الثلاثة.



وظهرت في بداية المسلسل مع ابنتها الصغيرة سكر، ليراها عارف الدباغ ويعجب بها، ويقوم بالزواج منها وينجب منها توأم وهما شاهين وياسين.



وخلال مشاهد المسلسل في حلقاته الأولى، تعاطف المشاهدين مع بديعة الصماء الفقيرة بالرغم من أنها لم تقل خلال مشاهدها سوى كلمة واحدة وهي "يا كريم".



وبالرغم من انفصال حسام جنيد عن إمارات رزق في العام الماضي إلا أنه لم يتأخر عن التعبير بإعجاب عن أداء طليقته في المسلسل .

وأثنى الجمهور على ادائها معتبرين أنها ممثلة من الطراز الرفيع لأنها أبدعت في تجسيد الشخصية بتعابير وجهها وليس بصوتها، وهذا الأمر يتطلب موهبة كبيرة لإقناع المشاهدين بدورها.

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