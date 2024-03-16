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عمليات جراحية نوعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/ ٢

3/16/2024 5:07:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجرت الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /٢ في أسبوعها الأول عددٍ من العمليات الجراحية النوعية وسط إقبال الجرحى والمرضي والمصابين على المستشفى لتلقي الخدمات الطبية والعلاجية.


وبين مدير المستشفى، أن الكوادر الطبية تعاملت مع عدد من الحالات الحرجة وقامت بإجراء عدد من العمليات، مثل عمليات جراحة الوجه والفكين، وعمليات إزالة الشظايا، وتثبيت الكسور المعقدة.


وبلغ عدد المراجعين منذ أن باشرت طواقم المستشفى الأردني مهامها (٨٨٢) حالة منها (٥) عمليات جراحية كبرى (٢٥) عملية صغرى.


يشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة / ٢ وصلت إلى أرض المهمة لتقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في الثامن من آذار بعد أن أدت طواقم المستشفى السابق واجبها


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