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كيف عالج مسلسل 'الكبير أوي' قضية التنمر؟

3/16/2024 5:07:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرحت الحلقة الرابعة من المسلسل الكوميدي المصري "الكبير أوي 8"، موضوع التنمّر على الآخرين، كقضية رأي عام، ولكن بأسلوب لا يخلو من الفكاهة، ويحمل الكثير من الرسائل التوعوية للكبار والصغار.
وسلطت الحلقة التي عرضت يوم أمس، الضوء على نوعين من التنمّر، أولاً تنمّر الآباء على أبنائهم، وثانياً من خلال تنمّر الآخرين على أي شخص بسبب اختلافه عنهم، ولو كان هذا الاختلاف بحد ذاته ميزة.
ومن المعروف أن مسلسل "الكبير أوي" الذي يُشارك جزءه الثامن في الماراثون الرمضاني 2024، يتناول قصة عمدة وإخوته التوائم "الكبير، جوني وحزلقوم"، والمفارقات التي يعيشونها على مدار كل الأجزاء التي مرّت.
ويؤدي الممثل أحمد مكي الشخصيات الثلاث، إضافة إلى الممثلة رحمة أحمد بدور زوجته مربوحة، وعدد كبير من النجوم، كمحمد سلام، محمد ثروت، صفاء الطوخي.

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