جيش الاحتلال يعلن استهداف مواقع لحزب الله بجنوب لبنان
التاريخ
3/16/2024 5:07:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مقاتلاته هاجمت الليلة الماضية مبنى عسكريا تابعا لحزب الله في طير حرفا، كما هاجمت بنية تحتية تابعة للحزب في اللبونة جنوبي لبنان.
وأوضح جيش الاحتلال أنه استهدف نقطة رصد عسكرية تابعة لحزب الله بمنطقة طير حرفا.
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