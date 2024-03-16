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جيش الاحتلال يعلن استهداف مواقع لحزب الله بجنوب لبنان

3/16/2024 5:07:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مقاتلاته هاجمت الليلة الماضية مبنى عسكريا تابعا لحزب الله في طير حرفا، كما هاجمت بنية تحتية تابعة للحزب في اللبونة جنوبي لبنان.


وأوضح جيش الاحتلال أنه استهدف نقطة رصد عسكرية تابعة لحزب الله بمنطقة طير حرفا.


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