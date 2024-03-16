مشروب رمضاني شهير يحارب السرطان ويحد من السمنة.. تعرف عليه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهر رمضان يتميز بتعدد العصائر على مائدته دون أي شهر أو مناسبة أخرى، وأحد أهم هذه العصائر وأشهرها منذ قديم الأزل هو "الخروب"، المشروب الأشهر في الشهر الكريم.



يعتبر الخروب واحدًا من المشروبات الباردة التي يفضل الكثير تناولها خلال شهر رمضان الكريم بعد الإفطار، للتمتع بمذاقها الرائع والمحبب لهم.

ولكن المدهش في مشروب الخروب هو فوائده الصحية المذهلة التي يحققها للجسم، ومنها تحسين عمل الأمعاء وتقليل امتصاص الكوليسترول وتقليل امتصاص السكر في الدم، إلى جانب احتوائه على كمية كبيرة من الأملاح المعدنية، مثل البوتاسيوم والكالسيوم، وجميعها عناصر مهمة وأساسية لصحة العظام والأسنان.



ويعتبر مشروب الخروب مصدرا ممتازا للفيتامينات فهو يحتوي على فيتامين أ، وفيتامين ب2، فيتامين ب3، والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها الجسم، لذلك ينصح خبراء التغذية بالحرص على وجود عصير الخروب على مائدة الإفطار فى شهر رمضان.

طارد للسموم ويحارب السرطان

يساعد الخروب فى طرد السموم من الجسم وتنشيط الدورة الدموية ومد الجسم بالطاقة والحيوية خاصة أثناء الصيام، ويوفر الخروب حماية كبيرة ضد الإصابة ببعض السرطانات، مثل سرطان الرئة والثدي، لاحتوائه على مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة، التي تساهم في تثبيط نشاط الشوارد الحرة في الجسم.



الحد من السمنة

أظهرت بعض الدراسات أن الخروب يساهم في إنقاص الوزن والحد من الإصابة بالسمنة المفرطة، بفضل قدرته على إبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة.

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