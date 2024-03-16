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أول تعليق من مخرج الحشاشين على جدل الحديث بالعامية في مسلسله - صورة

3/16/2024 5:07:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد أربعة أيام من بداية عرضه، كسر مخرج مسلسل "الحشاشين" بيتر ميمي صمته، وردَّ على الانتقادات للمسلسل، بسبب استخدام العامية المصرية، لا العربية الفصحى في حواراته.
وفنّد ميمي الاتهامات يوم الجمعة في منشور طويل عبر حسابه على فيس بوك، أرفقه بصورة إعلانات المسلسل التي أثارت أيضاً جدلاً حول تناول فكرة الارتقاء إلى الجنة بواسطة الحسن الصباح زعيم الطائفة.
وقال ميمي إنه لم يكن الرد على الانتقادات قبل انتهاء عرض المسلسل، لكنه اضطر إلى ذلك، لأن العمل ليس مستنبطاً من وثيقة تاريخية لكنه "دراما تاريخية".

واستشهد بمخرجين عالميين تناولوا في أعمالهم أحداثاً تاريخية مثل المخرج الأمريكي كوينتين تارانتينو الذي قتل الزعيم الألماني هتلر في أحد أفلامه.




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