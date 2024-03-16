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وزنه 340 كيلوغراما.. مصادرة تمساح في أمريكا -صورة

3/16/2024 5:07:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مسؤولون مصادرة تمساح مريض من منزل شمالي ولاية نيويورك الأميركية، كان صاحبه يحتفظ به بالمخالفة للقانون.

وصادرت شرطة الحفاظ على البيئة التمساح البالغ وزنه 340 كيلوغراما وطوله 3.4 مترا، يوم الأربعاء الماضي، من منزل في مدينة هامبورغ.

وركّب صاحب المنزل حمام سباحة للتمساح البالغ من العمر 30 عاما، وسمح للزوار بالدخول إلى الماء لمداعبته، وفق إدارة الحفاظ على البيئة بالولاية.
ويعاني التمساح من العمى ومضاعفات في العمود الفقري ومشكلات صحية أخرى، والبحث جار على مكان يمكن أن يتلقى فيه رعاية دائمة، وفق بيان الوكالة.
وانتهت صلاحية ترخيص احتفاظ صاحب التمساح بالحيوان عام 2021، بينما لم يقرر مسؤولو البيئة بالولاية ما إذا كانوا سيوجهون له اتهامات أم لا.




لبنان 24

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