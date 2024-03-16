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الأرصاد: أمطار ورعد تشهدها المملكة لمدة 4 أيام اعتبارا من هذا الموعد

3/16/2024 5:07:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
تتأثر المملكة بحالة عدم استقرار جوي لمدة 4 أيام لتبدأ مساء غدا الأحد وتستمر لغاية يوم الأربعاء القادم وفق دائرة الارصاد الجوية .
وقالت الارصاد اليوم السبت لـ "الوكيل الاخباري" إن ذروة حالة عدم الاستقرار ستكون يومي الاثنين والثلاثاء لتشهد المملكة هطول زخات من المطر في مختلف مناطق المملكة يصحبها الرعد أحياناً.
ونوهت أن الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة مع تزايد كميات الغيوم.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في ساعات الليل في الأماكن التي تشهد هطول مطري.













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