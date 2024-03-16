الأرصاد: أمطار ورعد تشهدها المملكة لمدة 4 أيام اعتبارا من هذا الموعد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
تتأثر المملكة بحالة عدم استقرار جوي لمدة 4 أيام لتبدأ مساء غدا الأحد وتستمر لغاية يوم الأربعاء القادم وفق دائرة الارصاد الجوية .
وقالت الارصاد اليوم السبت لـ "الوكيل الاخباري" إن ذروة حالة عدم الاستقرار ستكون يومي الاثنين والثلاثاء لتشهد المملكة هطول زخات من المطر في مختلف مناطق المملكة يصحبها الرعد أحياناً.
ونوهت أن الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة مع تزايد كميات الغيوم.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في ساعات الليل في الأماكن التي تشهد هطول مطري.
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