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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

3/16/2024 4:30:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 3 (كونا) --
السادس عشر من مارس:
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1900 - السفينة الروسية الحربية (غيلياك) تصل إلى الكويت وعلى متنها العديد من الجنود الروس الذين لقوا اهتماما كبيرا من حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح.



1954 - شركة الخطوط الجوية الوطنية تحتفل بوصول أول طائرة لها والتي أطلق عليها اسم (كاظمة) من طراز (دي سي 3) هبطت الطائرة في المطار القديم الواقع في منطقتي النزهة وضاحية عبدالله السالم في الوقت الحاضر.



1976 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر قانونا بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بأيلولة جميع حقوق شركة (بي بي الكويت المحدودة) و(شركة جلف كويت) إلى الدولة.



1976 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر قانونا بشأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة صناعة الكيماويات البترولية إلى الدولة.



1976 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما أميريا بقانون بشأن التجنيد الإلزامي.



1980 - افتتاح صالة التزلج التي تعتبر أحد معالم الكويت الحضارية وصرح رياضي كبير يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج والشرق الأوسط.



1982 - افتتاح منتزه فيلكا السياحي في جزيرة فيلكا على أرض تبلغ مساحتها خمسة ملايين متر مربع ويتكون من 472 شاليها شيدت وفق الطرازين العربي والأوروبي.



1999 - المرأة الكويتية تشارك للمرة الأولى في انتخابات اتحاد الجمعيات التعاونية الذي عقد جمعيته العمومية بحضور نسائي لافت للنظر.



2017 - تكريم الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح في البحرين بمنحها وسام (المرأة القيادية المسؤولة اجتماعيا لعام 2017) برعاية فخرية من السفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية الشيخة لمياء بنت محمد آل خليفة.



2022 - مجلس الأمة يجدد الثقة بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى على خلفية الاستجواب الموجه له من النائب عبدالله المضف.(النهاية)




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