حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 3 (كونا) --
السادس عشر من مارس:
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1900 - السفينة الروسية الحربية (غيلياك) تصل إلى الكويت وعلى متنها العديد من الجنود الروس الذين لقوا اهتماما كبيرا من حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح.
1954 - شركة الخطوط الجوية الوطنية تحتفل بوصول أول طائرة لها والتي أطلق عليها اسم (كاظمة) من طراز (دي سي 3) هبطت الطائرة في المطار القديم الواقع في منطقتي النزهة وضاحية عبدالله السالم في الوقت الحاضر.
1976 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر قانونا بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بأيلولة جميع حقوق شركة (بي بي الكويت المحدودة) و(شركة جلف كويت) إلى الدولة.
1976 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر قانونا بشأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة صناعة الكيماويات البترولية إلى الدولة.
1976 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما أميريا بقانون بشأن التجنيد الإلزامي.
1980 - افتتاح صالة التزلج التي تعتبر أحد معالم الكويت الحضارية وصرح رياضي كبير يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
1982 - افتتاح منتزه فيلكا السياحي في جزيرة فيلكا على أرض تبلغ مساحتها خمسة ملايين متر مربع ويتكون من 472 شاليها شيدت وفق الطرازين العربي والأوروبي.
1999 - المرأة الكويتية تشارك للمرة الأولى في انتخابات اتحاد الجمعيات التعاونية الذي عقد جمعيته العمومية بحضور نسائي لافت للنظر.
2017 - تكريم الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح في البحرين بمنحها وسام (المرأة القيادية المسؤولة اجتماعيا لعام 2017) برعاية فخرية من السفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية الشيخة لمياء بنت محمد آل خليفة.
2022 - مجلس الأمة يجدد الثقة بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى على خلفية الاستجواب الموجه له من النائب عبدالله المضف.(النهاية)
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