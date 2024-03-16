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رابطة العالم الاسلامي ترحب بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة (الاسلاموفوبيا)

3/16/2024 4:30:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 16 - 3 (كونا) -- رحبت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام (الاسلاموفوبيا) وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة هذه الظاهرة.
واكد أمين عام الرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان صحفي مساء امس الجمعة اهمية هذا القرار في هذه الظروف الدولية التي يشهد فيها العالم تصاعدا مقلقا لخطاب الكراهية وشعاراتها وأساليبها الامر الذي يهدد سلام العالم ووئام مجتمعاته الوطنية.
وطالب الدكتور العيسى بالتصدي العلاجي لهذا الخطاب عبر التشريعات الوطنية والدولية الفعالة التي تجرمه وتنصفه ضمن مهددات الاستقرار الوطني والدولي.
وقال إن "الإسلام دين الرحمة والسماحة والعدالة والسلام وقد دلت على ذلك نصوصه الشرعية وسيرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعليه سار الاعتدال الإسلامي عبر تاريخه الحافل والممتد" مضيفا أن "الإسلام لا يمثله من خرج عن مبادئه وقيمه".
وجدد التأكيد على دعم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية لكل الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الأفكار المتطرفة وتشجيع قيم السلام والتعايش والاحترام المتبادل بين أتباع الأديان والحضارات.
وصوتت 115 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الاسلامي فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت ولم تصوت أي دولة ضد القرار.(النهاية)

ف ن / س ع ه




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