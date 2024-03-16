سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 64 سنتا ليبلغ 03ر85 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 3 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 64 سنتا ليبلغ 03ر85 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 39ر84 دولار في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات لتبلغ 33ر85 دولار للبرميل فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا لتبلغ 09ر81 دولار. (النهاية)
ع ع م / خ د ع
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