الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يؤكدان اهمية العمل لإنهاء استخدام روسيا للطاقة كسلاح

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 3 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أهمية العمل المشترك من أجل "القضاء على التهديد المتمثل في استخدام روسيا للطاقة كسلاح" في ظل مساعيهما إلى تقليل الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
جاء ذلك في بيان مشترك أمريكي - أوروبي بمناسبة اجتماع مجلس الطاقة الأمريكي - الأوروبي ال11 مساء أمس الجمعة في العاصمة واشنطن.
وذكر البيان أن "المجلس أكد التزامه القوي بمواجهة الجهود الروسية الرامية إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية والتحايل على العقوبات وذلك باتخاذ التدابير المناسبة".
وأضاف أن "المجلس يعتزم مواصلة تكثيف التعاون بشأن إنفاذ الحد الأقصى لأسعار النفط (الروسي) وتنسيق الاستجابات الثنائية والمتعددة الأطراف للتخفيف من التقلبات المفرطة في السوق ودعم تحول الطاقة".
وأوضح البيان أن "الإجراءات التي يعمل عليها المجلس تهدف إلى الحد من قدرة روسيا على تمويل حربها العدوانية ضد أوكرانيا".
ووفقا للبيان "أكد الجانبان من جديد عزمهما مواصلة اتخاذ خطوات للحد من عائدات الطاقة الروسية في المستقبل والتي تدعم بشكل مباشر الحرب الوحشية ضد أوكرانيا".
ويمثل مجلس الطاقة الأمريكي - الأوروبي منتدى التنسيق الرئيسي عبر الأطلسي بشأن مسائل الطاقة الاستراتيجية لتبادل السياسات والتنسيق على المستويين السياسي والفني.
وتبذل واشنطن وعواصم أوروبية جهودا مستمرة لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية منذ بدء روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا أواخر فبراير عام 2022.(النهاية)
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