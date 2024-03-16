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الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يؤكدان اهمية العمل لإنهاء استخدام روسيا للطاقة كسلاح

3/16/2024 4:29:59 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 3 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أهمية العمل المشترك من أجل "القضاء على التهديد المتمثل في استخدام روسيا للطاقة كسلاح" في ظل مساعيهما إلى تقليل الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
جاء ذلك في بيان مشترك أمريكي - أوروبي بمناسبة اجتماع مجلس الطاقة الأمريكي - الأوروبي ال11 مساء أمس الجمعة في العاصمة واشنطن.
وذكر البيان أن "المجلس أكد التزامه القوي بمواجهة الجهود الروسية الرامية إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية والتحايل على العقوبات وذلك باتخاذ التدابير المناسبة".
وأضاف أن "المجلس يعتزم مواصلة تكثيف التعاون بشأن إنفاذ الحد الأقصى لأسعار النفط (الروسي) وتنسيق الاستجابات الثنائية والمتعددة الأطراف للتخفيف من التقلبات المفرطة في السوق ودعم تحول الطاقة".
وأوضح البيان أن "الإجراءات التي يعمل عليها المجلس تهدف إلى الحد من قدرة روسيا على تمويل حربها العدوانية ضد أوكرانيا".
ووفقا للبيان "أكد الجانبان من جديد عزمهما مواصلة اتخاذ خطوات للحد من عائدات الطاقة الروسية في المستقبل والتي تدعم بشكل مباشر الحرب الوحشية ضد أوكرانيا".
ويمثل مجلس الطاقة الأمريكي - الأوروبي منتدى التنسيق الرئيسي عبر الأطلسي بشأن مسائل الطاقة الاستراتيجية لتبادل السياسات والتنسيق على المستويين السياسي والفني.
وتبذل واشنطن وعواصم أوروبية جهودا مستمرة لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية منذ بدء روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا أواخر فبراير عام 2022.(النهاية)

ع س ج / م خ




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