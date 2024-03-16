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البرلمان العربي يؤكد ضرورة وقف الحروب والصراعات بالمنطقة العربية

3/16/2024 4:29:59 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 16 - 3 (كونا) -- أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم السبت ضرورة وقف الصراعات والحروب بالمنطقة العربية التي أزهقت أرواح الأبرياء وشردت آخرين أصبحوا بلا مأوى فضلا عن عمليات النزوح والتهجير القسري.
جاء ذلك في بيان أصدره البرلمان العربي بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق 16 مارس من كل عام وهو يوم دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ.
وقال العسومي إن "ما يحدث في قطاع غزة من قوات الاحتلال الاسرائيلي يتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان التي ينادي بها الغرب" واصفا الحرب في قطاع غزة بأنها "حرب إبادة جماعية ضد شعب أعزل لم يشهدها التاريخ من قبل".
ودعا الى ضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان العربي وصون كرامته وتوفير الحياة الكريمة له موضحا أن تلك الحقوق لا تقف فقط عند حد الحقوق السياسية بل تشمل حق المواطن في العيش بأمان واستقرار وهو حق أصيل من حقوق الإنسان.
ونوه العسومي بالجهود العربية المبذولة لتطوير المنظومة الحقوقية والارتقاء بها من خلال إطلاق استراتيجيات ومبادرات تساهم في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان.
وأكد مجددا دعم البرلمان العربي وتضامنه مع تلك التحركات الحقوقية ووقوفه ضد أي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية تحت ذريعة حقوق الإنسان.(النهاية)

م ف م / س ع ه




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