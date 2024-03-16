البرلمان العربي يؤكد ضرورة وقف الحروب والصراعات بالمنطقة العربية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 16 - 3 (كونا) -- أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم السبت ضرورة وقف الصراعات والحروب بالمنطقة العربية التي أزهقت أرواح الأبرياء وشردت آخرين أصبحوا بلا مأوى فضلا عن عمليات النزوح والتهجير القسري.
جاء ذلك في بيان أصدره البرلمان العربي بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق 16 مارس من كل عام وهو يوم دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ.
وقال العسومي إن "ما يحدث في قطاع غزة من قوات الاحتلال الاسرائيلي يتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان التي ينادي بها الغرب" واصفا الحرب في قطاع غزة بأنها "حرب إبادة جماعية ضد شعب أعزل لم يشهدها التاريخ من قبل".
ودعا الى ضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان العربي وصون كرامته وتوفير الحياة الكريمة له موضحا أن تلك الحقوق لا تقف فقط عند حد الحقوق السياسية بل تشمل حق المواطن في العيش بأمان واستقرار وهو حق أصيل من حقوق الإنسان.
ونوه العسومي بالجهود العربية المبذولة لتطوير المنظومة الحقوقية والارتقاء بها من خلال إطلاق استراتيجيات ومبادرات تساهم في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان.
وأكد مجددا دعم البرلمان العربي وتضامنه مع تلك التحركات الحقوقية ووقوفه ضد أي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية تحت ذريعة حقوق الإنسان.(النهاية)
م ف م / س ع ه
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