تركيا: إنقاذ وضبط 68 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل إزمير

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 آذار (بترا) - أنقذت السلطات التركية وضبطت، الليلة الماضية، 68 مهاجرا غير نظامي، قبالة سواحل إزمير غرب البلاد.
وبحسب وكالة أنباء" الأناضول" التركية، ذكرت قيادة خفر السواحل التركي في بيان، أن فرقها تلقت نداء استغاثة لإنقاذ مهاجرين تعطل قاربهم المطاطي وجرفته مياه البحر، قبالة سواحل منطقة فوتشا في ولاية إزمير.
وأوضحت القيادة، أن فرقها أنقذت 35 مهاجرا غير نظامي بينهم 13 طفلًا، كما ضبطت 33 مهاجرا، بينهم 9 أطفال على متن قاربين قبالة سواحل منطقتي سفري حصار وديكيلي، مشيرةً إلى أن "الفرق أحالت المهاجرين إلى مديرية الهجرة في الولاية".
من جهة أخرى، أعلن والي جناق قلعة، إلهامي أكتاش، أمس الجمعة، أنه تم انتشال جثث 21 شخصا بينهم 5 أطفال جراء غرق قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء إيجابات في الولاية.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
16/03/2024 10:29:12
MENAFN16032024000117011021ID1107984822
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