تركيا: إنقاذ وضبط 68 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل إزمير

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 آذار (بترا) - أنقذت السلطات التركية وضبطت، الليلة الماضية، 68 مهاجرا غير نظامي، قبالة سواحل إزمير غرب البلاد.

وبحسب وكالة أنباء" الأناضول" التركية، ذكرت قيادة خفر السواحل التركي في بيان، أن فرقها تلقت نداء استغاثة لإنقاذ مهاجرين تعطل قاربهم المطاطي وجرفته مياه البحر، قبالة سواحل منطقة فوتشا في ولاية إزمير.

وأوضحت القيادة، أن فرقها أنقذت 35 مهاجرا غير نظامي بينهم 13 طفلًا، كما ضبطت 33 مهاجرا، بينهم 9 أطفال على متن قاربين قبالة سواحل منطقتي سفري حصار وديكيلي، مشيرةً إلى أن "الفرق أحالت المهاجرين إلى مديرية الهجرة في الولاية".

من جهة أخرى، أعلن والي جناق قلعة، إلهامي أكتاش، أمس الجمعة، أنه تم انتشال جثث 21 شخصا بينهم 5 أطفال جراء غرق قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء إيجابات في الولاية.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

16/03/2024 10:29:12